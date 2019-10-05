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Взрыв прогремел в жилом доме в Киеве 

News.ru + ещё 1 49 минут назад
Взрыв прогремел в жилом доме в Киеве
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Инцидент произошел в Шевченковском районе
Как сообщает «Страна.ua», взрыв разрушил балкон. В результате ЧП пострадал один человек. Он был госпитализирован с множественным осколочными ранениями. Кроме того, взрывной волной выбила окна соседних квартир.
Полиция Киева не уточняет, что стало причиной взрыва. По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Обстоятельства происшествия уточняются.
Как ранее писал News.ru, взрыв газового баллона в городе Тихорецке ранил четырёх человек. Среди них двое детей. Ёмкость с газом находилась в автомобиле.
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Происшествия , Киев
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