Дебошир сорвал рейс из Москвы в Турцию

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Airbus A-321 вернулся во Внуково из-за пьяного пассажира 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
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Фото: РИА Новости
Самолет "Турецких авиалиний", который вылетел в Стамбул из столичного аэропорта Внуково, был вынужден вернуться обратно из-за пьяного пассажира на борту.
Ранее сообщалось, что Airbus-321, следовавший из Москвы в Стамбул рейсом ТК 416, возвращается во Внуково из-за неисправности. После набора высоты воздушное судно развернулось в Калуге и стало снижаться на посадку.
Как сообщил РИА Новости представитель авиакомпании, на борту самолета находился пассажир в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он беспокоил других людей и создавал ситуацию, опасную для продолжения полета. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Пассажира высадили из самолета.
В авиакомпании отметили, что самолет должен вылететь по маршруту следования до 23:00 по московскому времени.
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Происшествия , Катастрофы , Turkish Airlines , Международный аэропорт Внуково , Москва , Стамбул
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