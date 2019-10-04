Убийца одноклассницы инсценировал ее изнасилование

Убивший одноклассницу 15-летний подросток из Балашихи пытался инсценировать ее изнасилование, передает Life.ru.

В пятницу, 4 октября, суд отправил подростка в СИЗО на два месяца. На заседании суда он признался в убийстве и рассказал, что пытался замести следы, инсценировав изнасилование одноклассницы. Он раздел ее, изуродовал лицо и тело и выбросил документы.

Мальчик утверждает, что не собирался убивать подругу. По его словам, они с подругой пили пиво и поссорились, после чего он стал ее душить и несколько раз ударил по голове кирпичом.

Причиной ссоры стало высказывание девочки об отце подростка.

Тело убитой было найдено на территории заброшенной воинской части в Балашихе 2 октября.