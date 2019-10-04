Стала известна причина массовой драки в колонии

СМИ сообщили о драке 200 заключённых в исправительной колонии в Соликамске

Как рассказал «Интерфаксу» председатель общественной наблюдательной комиссии Пермского края Георгий Ситников, потасовка случилась 22 сентября и, помимо драки, произошло изнасилование осуждённого.

По его словам, правозащитники считают, что администрация колонии ничего не сделала, чтобы не допустить насилия. Также отмечается, что драка была связана со случаями самоуправства и сексуального насилия одних осуждённых над другими.