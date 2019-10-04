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СМИ сообщили о драке 200 заключённых в исправительной колонии в Соликамске 

Говорит Москва + ещё 1 46 минут назад
Стала известна причина массовой драки в колонии
Фото: РИА Новости
Как рассказал «Интерфаксу» председатель общественной наблюдательной комиссии Пермского края Георгий Ситников, потасовка случилась 22 сентября и, помимо драки, произошло изнасилование осуждённого.
По его словам, правозащитники считают, что администрация колонии ничего не сделала, чтобы не допустить насилия. Также отмечается, что драка была связана со случаями самоуправства и сексуального насилия одних осуждённых над другими.
Ситников также рассказал, что в потасовке использовались табуретки, штакетник и другие предметы. От 20 до 30 осуждённых получили ушибы и сотрясение мозга, троим потребовалась госпитализация из-за травм лёгких и почек. Во ФСИН эту информацию пока не прокомментировали.
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Происшествия , ФСИН , Соликамск
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