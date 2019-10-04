Люлька с рабочими сорвалась с высоты в Москве

Источник: при падении строительной люльки в Москве погиб один человек

На юге Москвы один человек погиб и двое получили травмы в результате падения строительной люльки с крыши жилого дома. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«При падении строительной люльки с жилого дома на Булатниковской улице пострадали три человека, один из них погиб», — заявил источник.

Ранее в Новосибирске из-за обрушения на стройке погибли три человека.

Также URA.RU передавало, что в Челябинске проводят проверку по факту обрушения бетонных перекрытий в одном из магазинов.