Люлька с рабочими сорвалась с высоты в Москве

На юге Москвы один человек погиб и двое получили травмы в результате падения строительной люльки с крыши жилого дома. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«При падении строительной люльки с жилого дома на Булатниковской улице пострадали три человека, один из них погиб», — заявил источник.
Ранее в Новосибирске из-за обрушения на стройке погибли три человека.
Также URA.RU передавало, что в Челябинске проводят проверку по факту обрушения бетонных перекрытий в одном из магазинов.