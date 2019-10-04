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Источник: при падении строительной люльки в Москве погиб один человек 

RT на русском + ещё 3 25 минут назад
Люлька с рабочими сорвалась с высоты в Москве
Фото: РИА Новости
На юге Москвы один человек погиб и двое получили травмы в результате падения строительной люльки с крыши жилого дома. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«При падении строительной люльки с жилого дома на Булатниковской улице пострадали три человека, один из них погиб», — заявил источник.
Ранее в Новосибирске из-за обрушения на стройке погибли три человека.
Также URA.RU передавало, что в Челябинске проводят проверку по факту обрушения бетонных перекрытий в одном из магазинов.
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Происшествия , РИА Новости , Москва
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