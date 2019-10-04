Мусульманин заставил еврея целовать ему ноги

Школьник-мусульманин заставил одноклассника-еврея целовать ему ноги

Австралийский школьник-мусульманин заставил одноклассника еврейского происхождения целовать ему ноги под угрозой физического насилия. Об этом 3 октября сообщила газета Australian Jewish News.

Инцидент произошел в одной из школ города Мельбурн . Как стало известно изданию, мальчика заманили в парк и, угрожая нападением компании из 9 других детей, заставили выполнить унизительное требование.

В течение многих недель до и после этого случая он подвергался избиениям и оскорблениям по национальному и религиозному признаку.

Руководство школы отказывается признавать случай антисемитизма — они считают, что здесь имеет место обычная травля одних детей другими. Родители забрали документы ребенка из школы. Инцидентом заинтересовалась Антидиффамационная комиссия, которая занимается расследованиями подобных случаев. Ее специалисты обратились в департамент образования штата Виктория, в котором находится Мельбурн — там пообещали провести все необходимые проверки.

Ранее 4 октября сообщалось, что директор школы в Москве уволилась после публикации ролика, где ученики макают сверстника головой в школьный унитаз.