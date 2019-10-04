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Школьник-мусульманин заставил одноклассника-еврея целовать ему ноги 

Lenta.ru 57 минут назад
Мусульманин заставил еврея целовать ему ноги
Фото: РИА Новости
Австралийский школьник-мусульманин заставил одноклассника еврейского происхождения целовать ему ноги под угрозой физического насилия. Об этом 3 октября сообщила газета Australian Jewish News.
Инцидент произошел в одной из школ города Мельбурн. Как стало известно изданию, мальчика заманили в парк и, угрожая нападением компании из 9 других детей, заставили выполнить унизительное требование.
В течение многих недель до и после этого случая он подвергался избиениям и оскорблениям по национальному и религиозному признаку.
Руководство школы отказывается признавать случай антисемитизма — они считают, что здесь имеет место обычная травля одних детей другими. Родители забрали документы ребенка из школы. Инцидентом заинтересовалась Антидиффамационная комиссия, которая занимается расследованиями подобных случаев. Ее специалисты обратились в департамент образования штата Виктория, в котором находится Мельбурн — там пообещали провести все необходимые проверки.
Ранее 4 октября сообщалось, что директор школы в Москве уволилась после публикации ролика, где ученики макают сверстника головой в школьный унитаз.
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Происшествия , Мельбурн
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