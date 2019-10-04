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Ошибка в документах стоила жизни младенцу 

Рамблер + ещё 2 25 минут назад
Ошибка в документах стоила жизни младенцу
Фото: РИА Новости
В Казахстане врачи поместили новорожденного ребенка в холодильную камеру, поскольку он был оформлен как мертворожденный. Об этом сообщает РИА «Новости».
Медикам предъявлены обвинения в убийстве младенца. По данным следствия, после рождения ребенок по халатности был оформлен как мертворожденный. Врачи поместили младенца в холодильную камеру несмотря на то, что он начал подавать признаки жизни.
«После подачи ребенком признаков жизни врачи, при наличии реальной возможности, вместо принятия неотложных мер по его реанимации решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать», — заявил заместитель председателя агентства Казахстана по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула на брифинге.
По словам Кабдулы, одной из причин убийства младенца стали заполненные в базе данных документы, которые не могли быть отредактированы.
Подозреваемые арестованы, им грозит до 20 лет лишения свободы.
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Происшествия , Другое
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