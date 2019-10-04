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В Москве уволилась директор школы, где группа детей издевалась над сверстником 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Директор школы уволилась из-за издевательств над учеником
Фото: РИА Новости
Директор московской школы №1536, в которой группа школьников издевалась над сверстником и сняла это на видео, уволилась. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
"Департамент образования и науки города Москвы считает недопустимым подобные инциденты в школе. С классным руководителем 8 класса Галиной Лошкаревой расторгнуты трудовые отношения. Директор школы № 1536 Акатова Марина написала заявление об уходе, департамент удовлетворил ее просьбу", — сказали в пресс-службе.
По данным департамента, служебная проверка продолжается. Кроме того, к разрешению ситуации привлечены специалисты департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Они работают с учащимися и их семьями.
Telegram-канал "Московские новости" сообщал, что в школе № 1536 школьники окунули солиста детского ансамбля головой в унитаз, снимая это на камеру. Конфликт между учениками произошел 1 октября. Следователи возбудили уголовное дело по факту издевательств и избиения школьника.
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Происшествия , Московские новости , Москва
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