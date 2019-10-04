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СМИ: в словенской части Альп погибла россиянка 

ТАСС 52 минуты назад
В словенской части Альп погибла россиянка
Фото: РИА Новости
Гражданка России погибла, упав со скалы во время катания на велосипеде по высокогорной дороге в окрестностях перевала Мангартско-Седло на северо-западе Словении. Об этом в пятницу сообщила газета Delo со ссылкой на Главное управление полиции республики.
Трагедия произошла на территории общины Бовец. 33-летняя россиянка ехала по дороге на велосипеде в компании четырех спутников. Будучи замыкающей колонну, она не справилась с управлением после резкого поворота и упала с проезжей части на скалистый склон. Гражданка РФ умерла на месте от полученных травм, ее личность не раскрывается.
Перевал Мангартско-Седло находится на северо-западе Словении, вблизи одноименной вершины у границы с Италией. Сюда ведет асфальтированная автомобильная трасса, являющаяся самой высокой в словенской части Альп.
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Происшествия , Словения
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