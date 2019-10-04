Ребенок с Украины получил дозу облучения на польской границе

Ребенок с Украины на пункте пропуска через польскую границу получил дозу гамма-излучения, сообщает Налоговая палата Жешува.

Представитель Налоговой палаты Эдыта Хабовская рассказала, что инцидент произошел на пограничном переходе в Корчевой в здании, где проходит проверка багажа при помощи рентгеновского аппарата.

«Один ребенок, который вместе с родителями ехал в Польшу с Украины, остался без опеки и зашел на ленту, по которой перемещается проверяемый багаж», — приводит ее слова РИА «Новости».

Сканирование багажа было немедленно остановлено, отметил представитель таможенной администрации. Доза облучения, полученная ребенком, была небольшой и соответствовала примерно 100 микрозивертам. Это меньше, чем доза облучения при рентгене одного зуба. После инцидента о происшествии были уведомлены соответствующие службы.

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