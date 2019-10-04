Спасатели эвакуировали второго из семи членов экипажа грузового самолета Ан-12, совершившего аварийную посадку возле Львова, мужчину передали медикам, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине, проводится эвакуация экипажа. Позже в ведомстве сообщили, что на борту находились восемь человек, при ЧП трое погибли и трое пострадали, судьба еще двоих неизвестна. Одного члена экипажа самолета уже эвакуировали.
"По состоянию на 9.30 (совпадает с мск) подразделения Госслужбы по ЧС деблокировали второго члена экипажа и передали работникам скорой медицинской помощи. Начата разгрузка груза", — говорится в сообщении МВД в Twitter.