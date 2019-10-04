С места аварийной посадки Ан-12 на Украине эвакуировали двух человек

Спасатели эвакуировали второго из семи членов экипажа грузового самолета Ан-12, совершившего аварийную посадку возле Львова , мужчину передали медикам, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины

Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине, проводится эвакуация экипажа. Позже в ведомстве сообщили, что на борту находились восемь человек, при ЧП трое погибли и трое пострадали, судьба еще двоих неизвестна. Одного члена экипажа самолета уже эвакуировали.