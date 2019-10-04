Расстреляли охранников: кто захватил российский завод

Спор между двумя собственниками завода в Славянск-на-Кубани стал причиной стрельбы на предприятии. Об этом сообщило МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, сегодня в дежурную часть поступила информация о выстрелах в городе Славянск-на-Кубани.

«По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий», — отмечается в сообщении.

При этом газета «Известия» со ссылкой на свои источники уточнила , что вооруженная группа из восьми человек предприняла попытку рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы». В результате стрельбы из травматического оружия три человека получили ранения. По данным издания, собственники не могут поделить между собой завод, из-за чего в июле уже произошел аналогичный конфликт.