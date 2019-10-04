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Расстреляли охранников: кто захватил российский завод 

Рамблер + ещё 15 29 минут назад
Спор между двумя собственниками завода в Славянск-на-Кубани стал причиной стрельбы на предприятии. Об этом сообщило МВД России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, сегодня в дежурную часть поступила информация о выстрелах в городе Славянск-на-Кубани.
«По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий», — отмечается в сообщении.
При этом газета «Известия» со ссылкой на свои источники уточнила, что вооруженная группа из восьми человек предприняла попытку рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы». В результате стрельбы из травматического оружия три человека получили ранения. По данным издания, собственники не могут поделить между собой завод, из-за чего в июле уже произошел аналогичный конфликт.
В пресс-службе отдела МВД по Славянскому району сообщили «Интерфаксу», что задержаны семь человек, принимавших участие в перестрелке. Их допрашивают.
Комментарии152
Происшествия , Видео , Другое , МВД , газета "Известия" , Интерфакс , Славянск-На-Кубани
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