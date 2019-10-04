Расстреляли охранников: кто захватил российский завод 

Спор между двумя собственниками завода в Славянск-на-Кубани стал причиной стрельбы на предприятии. Об этом сообщило МВД России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, сегодня в дежурную часть поступила информация о выстрелах в городе Славянск-на-Кубани.
«По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий», — отмечается в сообщении.
При этом газета «Известия» со ссылкой на свои источники уточнила, что вооруженная группа из восьми человек предприняла попытку рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы». В результате стрельбы из травматического оружия три человека получили ранения. По данным издания, собственники не могут поделить между собой завод, из-за чего в июле уже произошел аналогичный конфликт.
В пресс-службе отдела МВД по Славянскому району сообщили «Интерфаксу», что задержаны семь человек, принимавших участие в перестрелке. Их допрашивают.