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Сотрудники ФСИН Ингушетии устроили перестрелку 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 56 минут назад
Между сотрудниками ФСИН по Ингушетии произошла перестрелка, один человек пострадал, сообщили в пресс-службе ведомства.
В сообщении говорится, что в четверг вечером в районе села Яндаре между сотрудниками регионального ФИСН произошла перестрелка.в результате которой один сотрудник с огнестрельным ранением был доставлен в клиническую больницу Назрани передает «Интерфакс».
По факту инцидента ведется проверка.
Напомним, в мае 2017 года в Назрановском районе Ингушетии произошла перестрелка между представителями двух фамильных тейпов. В перестрелке был ранен один человек.
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Происшествия , Видео , Криминал , ФСИН , Интерфакс , Республика Ингушетия
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