Людей на борту Ан-12 раздавил груз

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что пассажиры разбившегося Ан-12 были раздавлены грузом, поэтому шансов выжить у них было мало. Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

Самолет Ан-12 разбился 4 октября при аварийной посадке в аэропорту Львова. На борту находились восемь человек: семь членов экипажа и один пассажир, сопровождавший груз. На сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщается , что жертвами катастрофы стали пять человек, еще трое пострадали.

«Кабина полностью срезана, все раскидано. Груз, который был в самолете, задавил людей, которые там находились. <…> Много фрагментов тел разбросано у самого самолета», — заявил Садовый.

По его словам, обстоятельства катастрофы трудно понять, так как самолет по плану не должен был совершать дозаправку во Львове.

«Он попросил экстренную возможность дозаправиться и просто недотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда — была бы катастрофа», — заключил мэр.

В аэропорту Львова сообщили, что Ан-12 компании «Украина Аэроальянс» совершал грузовой рейс из испанского Виго в Стамбул. В министерстве инфраструктуры заявили, что у самолета могло закончиться топливо.