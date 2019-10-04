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В Волгограде умерла двухмесячная пассажирка рейса из Грозного в Москву 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
ЧП в воздухе: ребенок умер по пути в Москву
Фото: РИА Новости
Самолет, летевший из Грозного в Москву, экстренно приземлился накануне вечером в аэропорту Волгограда из-за ухудшения состояния здоровья ребенка, который находился на борту. Спасти его не удалось, сообщили в пятницу ТАСС в комитете здравоохранения Волгоградской области.
"Самолет летел из Грозного в Москву. На борту в том числе находился ребенок, который летел в столицу для оказания высокотехнологичной помощи. Вместе с ним летел врач-реаниматолог. Ребенку (девочке) стало плохо, у нее было серьезное заболевание. Ей было около двух месяцев. На борту ее пытался реанимировать сам врач, во время эвакуации малышка, к сожалению, скончалась", — сказали в комитете.
В следственном управлении СК РФ по региону ТАСС сообщили, что по факту смерти ребенка проводится проверка.
"Ребенок скончался в больнице, доставлен он туда был в состоянии клинической смерти. По предварительным данным, у ребенка имелось серьезное врожденное заболевание. Тело младенца направлено на судебно-медицинское исследование", — сказали в управлении.
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Комментарии3
Происшествия , СКР , ИТАР-ТАСС , Волгоград , Волгоградская Область , Грозный , Москва
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