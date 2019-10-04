Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Паром с пассажирами сел на мель в Якутии 

ТК «Звезда» + ещё 1 35 минут назад
Паром с пассажирами сел на мель в Якутии
Фото: mchs.gov.ru
Пассажиров собираются доставить на берег, который находится в 100 метрах, на моторных лодках.
На переправе через реку Алдан произошла поломка редуктора на буксире с баржой, сообщили в ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).
«На барже находится около 40 человек и 20 единиц техники», — заявили в ведомстве.
Пассажиров собираются доставить на берег, который находится в 100 метрах, на моторных лодках. Отмечается, что там работает кафе и гостиница, всем эвакуированным людям предоставят горячее питание и предложат размещение.
На месте работают экстренные службы. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Как москвич сменил ориентацию по вине Apple
ТК «Звезда»: последние новости
Опубликовано новое видео «штурма» BMW сына вице-президента МТС Опубликовано новое видео «штурма» BMW сына вице-президента МТС BMW арестованного после гонки сына вице-президента МТС отвезли на штрафстоянку BMW арестованного после гонки сына вице-президента МТС отвезли на штрафстоянку МС-21 совершил аварийную посадку в Жуковском МС-21 совершил аварийную посадку в Жуковском
Происшествия , Республика Саха (Якутия)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша нашла способ избежать зависимости от РФ
Польша нашла способ избежать зависимости от РФ107
В НАТО прокомментировали решение по Донбассу
В НАТО прокомментировали решение по Донбассу6
Россияне назвали зарплату мечты
Россияне назвали зарплату мечты25
Скабеева ответила на критику Путина
Скабеева ответила на критику Путина28
Бочкареву частично парализовало
Бочкареву частично парализовало6
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Путин уволил главу ФСИН
01:37
Путин уволил главу ФСИН
Политика
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
00:44
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
Происшествия Статьи
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
01:40
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
Происшествия Криминал
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
01:00
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
Шоу-бизнес
Лукашенко отправляется на Украину
01:30
Лукашенко отправляется на Украину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение