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Жертвами беспорядков в Гаити стали десятки людей 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
В течение последних двух недель в столице и ряде регионов Гаити в ходе продолжающихся акций протеста, сопровождаемых беспорядками, погибли, по меньшей мере 17 человек, еще 189 получили ранения.
По данным правозащитников, большая часть погибших и пострадавших, среди которых есть несовершеннолетние, получили огнестрельные ранения. Из-за того, что работа многих медицинских учреждений парализована из-за нехватки электричества по причине отсутствия топлива на электростанциях, многим из пострадавших не была вовремя оказана помощь.
Республика Гаити с населением около 10,6 миллиона человек — беднейшее государство Западного полушария. В феврале текущего года в стране начались массовые акции протеста, участники которых требуют отставки президента Жовенеля Моиза, обвиняя власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации.
Продолжающиеся в настоящее время массовые беспорядки охватили Гаити около недели назад, Центральные улицы столицы республики и ряда крупных городов заблокированы баррикадами и горящими покрышками. Также были зафиксированы нападения на политиков, административные учреждения и школы.
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Происшествия , Африка , Видео , В мире
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