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Главреда СМИ в Нижнем Новгороде обвинили в неуважении к власти из-за публикации о доске Сталину 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Редактору выдвинули обвинение из-за публикации о Сталине
Фото: РИА Новости
Главного редактора издания KozaPress Ирину Славину обвинили в неуважении к власти и обществу из-за комментария об установке в городе Шахунья мемориальной доски Иосифу Сталину. Об этом сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что в отношении журналистки возбуждено уголовное дело. Ей грозит штраф в размере 100 тыс. рублей.
Уточняется, что Славина в социальных сетях предложила переименовать город Шахунья после установки 7 августа мемориальной доски Сталину. Она заявила, что буквы в названии города следует поменять так, что корень слова стал нецензурным.
Ранее в МВД рассказали, кого нужно наказывать за неуважение к власти.
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Происшествия , Ирина Славина , МВД
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