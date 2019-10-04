Редактору выдвинули обвинение из-за публикации о Сталине

Главреда СМИ в Нижнем Новгороде обвинили в неуважении к власти из-за публикации о доске Сталину

Главного редактора издания KozaPress Ирину Славину обвинили в неуважении к власти и обществу из-за комментария об установке в городе Шахунья мемориальной доски Иосифу Сталину. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что в отношении журналистки возбуждено уголовное дело. Ей грозит штраф в размере 100 тыс. рублей.

Уточняется, что Славина в социальных сетях предложила переименовать город Шахунья после установки 7 августа мемориальной доски Сталину. Она заявила, что буквы в названии города следует поменять так, что корень слова стал нецензурным.