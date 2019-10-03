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Опубликовано новое видео «штурма» BMW сына вице-президента МТС 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
В сети появилось видео «штурма» BMW Ибрагимова
Фото: Стоп-кадр видео
На кадрах видно, как сотрудники дорожной полиции буквально окружили автомобиль Алана Ибрагимова, взяв его «штурмом».
Представителям ГИБДД пришлось брать автомобиль сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова буквально в результате штурма. На новых видеокадрах, распространенных правоохранительным органом, можно увидеть, как проводилась спецоперация.
Автомобиль BMW 6-й серии, принадлежащий Алану Ибрагимову, после того, как водитель скрылся от преследования, удалось обнаружить на улице Беломорская. В нем находились два человека.
«На требования выйти из машины и предоставить документы граждане не реагировали. Позже путем применения подручных средств сотрудниками Госавтоинспекции было разбито стекло в целях принудительного извлечения граждан из автомобиля», — сообщила представитель ГИБДД.
Правоохранительные органы не называют имени правонарушителя, которого они задержали, однако СМИ ранее удалось выяснить, что им является сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов. Во время досмотра автомобиля в его багажнике были обнаружены несколько комплектов номерных знаков. Установлено, что в момент остановки транспортного средства на нем находились подложные номера.
В отношении обоих задержанных были составлены административные протоколы по нескольким статьям, включая неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
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Происшествия , МТС , ГИБДД , МВД
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