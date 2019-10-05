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Четверо преступников угнали такси и изнасиловали пассажирку на Алтае 

News.ru + ещё 4 4 часа назад
Четверо парней угнали такси и изнасиловали пассажирку
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Алтайские следователи задержали двух злоумышленников, которые избили и ограбили 45-летнего таксиста, угнали его машину, а затем изнасиловали 29-летнюю пассажирку, которая в этот момент находилась в автомобиле. Двум другим участникам преступления удалось скрыться, их поиски сейчас ведутся.
19-летний и 17-летний подозреваемые были задержаны, двум другим участникам преступления удалось скрыться, — сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.
Как стало известно, таксист с пассажиркой в салоне подъехал к одному из магазинов посёлка Солнечный Алейского района Алтайского края. В этот момент там выпивала компания молодых людей. Недолго думая, они избили водителя и, отняв семь тысяч рублей, засунули его в багажник, после чего угнали машину вместе с пассажиркой, не успевшей покинуть такси. По данным местных СМИ, все они были ранее судимы.
Как писал News.ru, гражданин Узбекистана, работающий таксистом, на территории подмосковной Балашихи предпринял попытку изнасиловать 13-летнюю семиклассницу. Мужчина начал приставать к девочке, когда та возвращалась домой по шоссе Энтузиастов. Школьница рассказала о случившемся своей маме, которая на следующий день обратилась в правоохранительные органы.
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Комментарии3
Происшествия , Криминал , МВД , Алтай
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