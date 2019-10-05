Четверо парней угнали такси и изнасиловали пассажирку

Четверо преступников угнали такси и изнасиловали пассажирку на Алтае

Алтайские следователи задержали двух злоумышленников, которые избили и ограбили 45-летнего таксиста, угнали его машину, а затем изнасиловали 29-летнюю пассажирку, которая в этот момент находилась в автомобиле. Двум другим участникам преступления удалось скрыться, их поиски сейчас ведутся.

19-летний и 17-летний подозреваемые были задержаны, двум другим участникам преступления удалось скрыться, — сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Как стало известно, таксист с пассажиркой в салоне подъехал к одному из магазинов посёлка Солнечный Алейского района Алтайского края. В этот момент там выпивала компания молодых людей. Недолго думая, они избили водителя и, отняв семь тысяч рублей, засунули его в багажник, после чего угнали машину вместе с пассажиркой, не успевшей покинуть такси. По данным местных СМИ, все они были ранее судимы.