В Москве поймали группу нелегальных банкиров

Более 9 млн руб заработала группа нелегальных банкиров в Москве

Группа злоумышленников в Москве занималась транзитом и обналичиванием денежных средств, а также нелегальной инкассацией по поручению различных юридических и физических лиц, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по столице.

«Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении одного из участников организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в размере более 9 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Злоумышленники осуществляли деятельность с февраля 2016 года по апрель 2017 года. Доходы они получали в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». 47-летнего москвича, являвшегося одним из участников группы, оставили под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.