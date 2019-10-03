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Более 9 млн руб заработала группа нелегальных банкиров в Москве 

РИАМО 42 минуты назад
В Москве поймали группу нелегальных банкиров
Фото: РИА Новости
Группа злоумышленников в Москве занималась транзитом и обналичиванием денежных средств, а также нелегальной инкассацией по поручению различных юридических и физических лиц, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по столице.
«Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении одного из участников организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в размере более 9 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Злоумышленники осуществляли деятельность с февраля 2016 года по апрель 2017 года. Доходы они получали в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». 47-летнего москвича, являвшегося одним из участников группы, оставили под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
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Происшествия , Криминал , Москва
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