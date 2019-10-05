Курение на балконах: жителю Ставрополья грозит штраф

«Первый есть»: жителя Ставрополья оштрафуют за курение на балконе

Житель Ставрополья может первым в России получить штраф за курение на балконе. В городе Изобильном из-за непотушенной сигареты вспыхнул пожар. Что произошло?

Этот дом стал наглядным примером того, что вредная привычка может не только навредить, но и стать реальной угрозой для жизни. Здесь, в квартире на пятом этаже, из-за одной непотушенной сигареты едва не вспыхнул серьезный пожар.

О том, что случилось накануне, сегодня напоминает лишь копоть на стене дома. К счастью, дальше балкона огонь не продвинулся: вовремя потушили. Кто из жильцов квартиры виноват, решаем выяснить на месте.

По данным краевого управления МЧС, виновником пожара стал подросток, проживающий в квартире. Ущерб не большой, но штраф по новому закону платить, скорее всего, придется.

"В отношении виновного лица составлен протокол. Поскольку на рассмотрение дается три дня, решение об ответственности будет вынесено 7 октября. Размер штрафа будет 4 тысячи рублей", — комментирует ситуацию руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Олег Дегтярев

Тлеющие сигареты не в первый раз становятся причиной пожаров. Нередко халатность курильщиков становится смертельной для других. Так, три года назад в Кисловодске в пылающем жилом доме погибли два человека, в том числе виновница трагедии. Женщина уснула с зажженной сигаретой в руке. Новый закон должен снизить количество подобных пожаров.

Жарить шашлыки или ставить газовую печь на балконе теперь запрещено. За прошлый год в России произошло больше двух тысяч пожаров на балконах. В половине случаев причина — халатность курильщиков.