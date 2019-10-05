Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Первый есть»: жителя Ставрополья оштрафуют за курение на балконе 

Вести.Ru + ещё 18 6 часов назад
Курение на балконах: жителю Ставрополья грозит штраф
Фото: РИА Новости
Житель Ставрополья может первым в России получить штраф за курение на балконе. В городе Изобильном из-за непотушенной сигареты вспыхнул пожар. Что произошло?
Этот дом стал наглядным примером того, что вредная привычка может не только навредить, но и стать реальной угрозой для жизни. Здесь, в квартире на пятом этаже, из-за одной непотушенной сигареты едва не вспыхнул серьезный пожар.
О том, что случилось накануне, сегодня напоминает лишь копоть на стене дома. К счастью, дальше балкона огонь не продвинулся: вовремя потушили. Кто из жильцов квартиры виноват, решаем выяснить на месте.
По данным краевого управления МЧС, виновником пожара стал подросток, проживающий в квартире. Ущерб не большой, но штраф по новому закону платить, скорее всего, придется.
"В отношении виновного лица составлен протокол. Поскольку на рассмотрение дается три дня, решение об ответственности будет вынесено 7 октября. Размер штрафа будет 4 тысячи рублей", — комментирует ситуацию руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
Тлеющие сигареты не в первый раз становятся причиной пожаров. Нередко халатность курильщиков становится смертельной для других. Так, три года назад в Кисловодске в пылающем жилом доме погибли два человека, в том числе виновница трагедии. Женщина уснула с зажженной сигаретой в руке. Новый закон должен снизить количество подобных пожаров.
Жарить шашлыки или ставить газовую печь на балконе теперь запрещено. За прошлый год в России произошло больше двух тысяч пожаров на балконах. В половине случаев причина — халатность курильщиков.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
Вести.Ru: последние новости
Экс-депутата задрал на охоте медведь Экс-депутата задрал на охоте медведь В Германии два человека скончались, съев зараженную листерией колбасу В Германии два человека скончались, съев зараженную листерией колбасу В Казахстане врачи заморозили младенца из-за ошибки в бумагах В Казахстане врачи заморозили младенца из-за ошибки в бумагах
Комментарии
Происшествия , Катастрофы , Новости регионов , Олег Дегтярев , МЧС , Ставропольский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский возмутился количеством депутатов в ГД
Жириновский возмутился количеством депутатов в ГД
Обматерившего Путина журналиста вызвали на допрос
Обматерившего Путина журналиста вызвали на допрос9
В Подмосковье жестоко убита девушка
В Подмосковье жестоко убита девушка
Экс-депутата задрал медведь
Экс-депутата задрал медведь45
«Настоящий стелс-убийца»: в США оценили Су-35С
«Настоящий стелс-убийца»: в США оценили Су-35С6
Видео
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Солнцеву сломали руку после скандала в салоне красоты
00:53
Солнцеву сломали руку после скандала в салоне красоты
Шоу-бизнес
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
02:12
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Оружие Армия
Экс-депутата задрал медведь
00:34
Экс-депутата задрал медведь
Происшествия Другое
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
00:26
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
В мире Статьи
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
04:28
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
В мире
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
00:48
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
В мире Статьи
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
04:27
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение