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На Ставрополье виновнику пожара из-за курения на балконе грозит штраф 

RT на русском + ещё 5 58 минут назад
Курение на балконах: жителю Ставрополья грозит штраф
Фото: РИА Новости
В Ставропольском крае жителю грозит административная ответственность из-за пожара, произошедшего вследствие курения на балконе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение ГУ МЧС по региону.
По данным МЧС, 3 октября произошёл пожар на балконе жилого дома в городе Изобильном.
«Площадь пожара 0,5 квадратных метра. Причина пожара — неосторожность при курении. Погибших и травмированных нет», — заявили в спасательном ведомстве.
Виновнику пожара грозит административная ответственность в связи с изменениями в правилах противопожарного режима, который вступили в силу с 1 октября.
Ранее в МЧС сообщили, что новые правила не запрещают курение на балконах, но при этом призвали граждан помнить об ответственности перед законом.
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Происшествия , Катастрофы , МЧС , РИА Новости , Ставропольский Край
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