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Число госпитализированных с отравлением на свадьбе на Украине выросло до 16 

РИА Новости + ещё 2 5 часов назад
Выросло число отравившихся на свадьбе на Украине
Фото: РИА Новости
Число госпитализированных с пищевым отравлением после празднования свадьбы в поселке Красноильск Черновицкой области Украины выросло до 16, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
Ранее пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила, что 13 человек попали в больницу с отравлением после празднования свадьбы в ресторане в поселке Красноильск в Черновицкой области.
"В течение 3 октября в инфекционное отделение Сторожинецкой центральной районной больницы с признаками пищевого отравления дополнительно доставлены три человека, которые 29 сентября употребляли пищу на праздновании свадьбы в ресторане "Марианна" в поселке Красноильск", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, всего в больнице находятся 16 человек, из них четверо детей. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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