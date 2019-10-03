Напавший на людей француз был полицейским

В результате вооружённого нападения, произошедшего в центре Парижа, погиб один полицейский и ещё пятеро получили ранения. По предварительным данным, нападавший был их коллегой. О мотивах преступления пока не сообщается.
Чиновник из штаба парижской полиции напал с ножом на нескольких коллег во дворе здания, — сообщает Franceinfo.
Правоохранители застрелили агрессора.
Как писал News.ru, при атаке в Париже, по предварительной информации, погибла женщина-полицейский, несколько её коллег пострадали. Очевидцы на месте происшествия сообщают, что у нападавшего было «длинное оружие». В настоящий момент территория вокруг отделения полиции оцеплена. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер лично направился к месту ЧП.