Напавший на людей француз был полицейским

Напавший на полицейского в Париже работал в префектуре полиции

В результате вооружённого нападения, произошедшего в центре Парижа, погиб один полицейский и ещё пятеро получили ранения. По предварительным данным, нападавший был их коллегой. О мотивах преступления пока не сообщается.

Чиновник из штаба парижской полиции напал с ножом на нескольких коллег во дворе здания, — сообщает Franceinfo.

Правоохранители застрелили агрессора.