Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Напавший на полицейского в Париже работал в префектуре полиции 

News.ru 1 час назад
Напавший на людей француз был полицейским
Фото: РИА Новости
В результате вооружённого нападения, произошедшего в центре Парижа, погиб один полицейский и ещё пятеро получили ранения. По предварительным данным, нападавший был их коллегой. О мотивах преступления пока не сообщается.
Чиновник из штаба парижской полиции напал с ножом на нескольких коллег во дворе здания, — сообщает Franceinfo.
Правоохранители застрелили агрессора.
Как писал News.ru, при атаке в Париже, по предварительной информации, погибла женщина-полицейский, несколько её коллег пострадали. Очевидцы на месте происшествия сообщают, что у нападавшего было «длинное оружие». В настоящий момент территория вокруг отделения полиции оцеплена. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер лично направился к месту ЧП.
Как москвич сменил ориентацию по вине Apple
News.ru: последние новости
Вблизи Крымского моста нашли бомбы Вблизи Крымского моста нашли бомбы Родители изнасиловали дочь вместе с друзьями в Брянской области Родители изнасиловали дочь вместе с друзьями в Брянской области Любитель онлайн-игр погиб во сне из-за смартфона Любитель онлайн-игр погиб во сне из-за смартфона
Происшествия , Кристоф Кастанер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы шокированы»: Москва ополчилась на Норвегию
«Мы шокированы»: Москва ополчилась на Норвегию
Конец «эпохи Меркель»: Германия недооценила Путина
Конец «эпохи Меркель»: Германия недооценила Путина274
На Украине пообещали налет на Севастополь
На Украине пообещали налет на Севастополь180
Путин уволил пять генералов
Путин уволил пять генералов
Запад заговорил о притеснении татар в Крыму
Запад заговорил о притеснении татар в Крыму
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Путин уволил главу ФСИН
01:37
Путин уволил главу ФСИН
Политика
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
00:44
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
Происшествия Статьи
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
01:40
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
Происшествия Криминал
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
01:00
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
Шоу-бизнес
Лукашенко отправляется на Украину
01:30
Лукашенко отправляется на Украину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть