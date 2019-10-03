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Пациентка ставропольской больницы сняла на видео пьяного гинеколога 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 49 минут назад
Пациентка сняла на видео пьяного гинеколога
Фото: РИА Новости
Пациентка одной из больниц Ставропольского края сняла на видео нетрезвого гинеколога, к которому пришла на прием.
Инцидент произошел в районном медучреждении в селе Степное. Отмечается, что женщина пришла на прием к врачу Алиханову Магомеду, однако застала его в пьяном виде. Алиханов, нецензурно выражаясь, отказал пациентке в приеме, сообщает readovka.ru.
В ГБУЗ СК Степновской районной больнице комментировать ситуацию отказались.
Ранее пациенты обвинили врача из Дзержинска в том, что он принимал пациентов пьяным.
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Происшествия , Ставропольский Край
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