Россиянин застрелил двух женщин и покончил с собой

Россиянин застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой

Томске мужчина напал на двух женщин в офисе и убил их. Он покончил с собой до прибытия полицейских, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СК по региону.

Инцидент произошел днем в четверг, 3 октября, в здании на улице Героев Чубаровцев.

По данным следствия, мужчина выстрелил в женщин и они погибли. Также он покончил с собой.

В настоящее время СК возбудил уголовное дело по части 2 пункта "а" ст. 105 УК России.

Известно, что на месте происшествия на данный момент следователи выясняют детали случившегося.