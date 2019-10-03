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Россиянин застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой 

Газета.Ru 43 минуты назад
Россиянин застрелил двух женщин и покончил с собой
Фото: РИА Новости
В Томске мужчина напал на двух женщин в офисе и убил их. Он покончил с собой до прибытия полицейских, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СК по региону.
Инцидент произошел днем в четверг, 3 октября, в здании на улице Героев Чубаровцев.
По данным следствия, мужчина выстрелил в женщин и они погибли. Также он покончил с собой.
В настоящее время СК возбудил уголовное дело по части 2 пункта "а" ст. 105 УК России.
Известно, что на месте происшествия на данный момент следователи выясняют детали случившегося.
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Происшествия , Криминал , РИА Новости , Томск
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