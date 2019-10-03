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В Севастополе потушили возгорание на ракетном катере 

Rambler News Service 50 минут назад
Пожар на ракетном катере в Севастополе потушен
Фото: РИА Новости
Пожар на ракетном катере «Шуя», который возник на судоремонтном заводе Черноморского флота в Севастополе, потушен. Об этом сообщает пресс-секретарь судоремонтного завода Сергей Горбачев.
«На ремонтируемом ракетном катере "Шуя" при запуске одного из механизмов произошло возгорание. Пожар оперативно потушен, пострадавших нет», -— приводит его слова агентство «Крыминформ».
В пресс-службе Южного военного округа уточнили агентству, что возгорание не причинило ущерба ракетному катеру. По данным пресс-службы, во время инцидента судно проходило плановый ремонт без вооружения и экипажа. Ранее Горбачев сообщал онлайн-газете «Новый Севастополь», что огонь был локализован. По его словам, возгорание произошло при запуске одного из механизмов. Он также сообщал, что на месте возгорания работают специалисты Черномоского флота и сотрудники регионального МЧС.
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Происшествия , Армия , МЧС , Крыминформ , Севастополь
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