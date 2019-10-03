Атака на полицейских в Париже: четверо погибли

Четыре человека погибли в результате нападения на полицейский участок в Париже

Нападавший убит, передаёт РИА Новости. Из административного здания на острове Сите экстренно эвакуировали посетителей. Участок осматривают сапёры, полиция срочно перевооружает сотрудников.

Как москвич сменил ориентацию по вине Apple