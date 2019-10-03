Атака на полицейских в Париже: четверо погибли

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Четыре человека погибли в результате нападения на полицейский участок в Париже
Говорит Москва
2 часа назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
Нападавший убит, передаёт РИА Новости.
Из административного здания на острове Сите экстренно эвакуировали посетителей. Участок осматривают сапёры, полиция срочно перевооружает сотрудников.
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