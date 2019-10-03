В США от редкой болезни умерли более десяти человек

В США от редкого вируса восточного лошадиного энцефалита, переносимого комарами, умерли 11 человек.
Как сообщает CNN, 11-й летальный случай был зафиксирован в штате Мичиган. Это уже четвертый скончавшийся в штате от этого вируса.
От восточного лошадиного энцефалита умерли три человека в Массачусетсе, трое в Коннектикуте и один человек в штате Род-Айленд.
Отмечается, что в настоящее время существует вакцина для лошадей, а не для людей.
В июне ФАН со ссылкой на Роспотребнадзор сообщал, что более 2,5 млн россиян сделали прививки от клещевого энцефалита с начала 2019 года.