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СМИ: В США от редкой болезни умерли более десяти человек 

RT на русском 1 час назад
В США от редкой болезни умерли более десяти человек
Фото: globallookpress.com
В США от редкого вируса восточного лошадиного энцефалита, переносимого комарами, умерли 11 человек.
Как сообщает CNN, 11-й летальный случай был зафиксирован в штате Мичиган. Это уже четвертый скончавшийся в штате от этого вируса.
От восточного лошадиного энцефалита умерли три человека в Массачусетсе, трое в Коннектикуте и один человек в штате Род-Айленд.
Отмечается, что в настоящее время существует вакцина для лошадей, а не для людей.
В июне ФАН со ссылкой на Роспотребнадзор сообщал, что более 2,5 млн россиян сделали прививки от клещевого энцефалита с начала 2019 года.
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Происшествия , США , Роспотребнадзор
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