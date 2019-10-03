СМИ: В США от редкой болезни умерли более десяти человек

США от редкого вируса восточного лошадиного энцефалита, переносимого комарами, умерли 11 человек.

Как сообщает CNN, 11-й летальный случай был зафиксирован в штате Мичиган. Это уже четвертый скончавшийся в штате от этого вируса.

От восточного лошадиного энцефалита умерли три человека в Массачусетсе, трое в Коннектикуте и один человек в штате Род-Айленд.

Отмечается, что в настоящее время существует вакцина для лошадей, а не для людей.