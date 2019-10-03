Мужчина исколол вилкой двухлетнюю дочь сожительницы

Под Ульяновском будут судить мужчину, исколовшего вилкой дочь сожительницы

Ранее СУСК РФ по Ульяновской области сообщало, что ночью 30 августа в доме по улице Некрасова в районном поселке Мулловка пьяный мужчина исколол вилкой двухлетнюю дочь своей сожительницы. Как сообщали в региональном УМВД, ребенка спас сотрудник правоохранительных органов после того, как в полицию обратились соседи, которые услышали крики в квартире. Девочка с многочисленными колото-резаными ранами мягких тканей грудной клетки была госпитализирована в Ульяновскую областную детскую больницу.

"Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в "покушении на убийство малолетнего", "применении насилия в отношении представителя власти", "угрозе убийством".

Добавляется, что мужчина, сопротивляясь при задержании, толкнул сотрудника полиции в грудь. Также следствие выяснило, что в этот же день обвиняемый угрожал убийством своей сожительнице — матери потерпевшей девочки.