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На Чукотке самолёт выкатился за пределы ВПП 

RT на русском + ещё 7 38 минут назад
ЧП с SSJ-100: самолет выкатился за пределы ВВП
Фото: РИА Новости
Самолёт, который следовал из Якутии на Чукотку, выкатился за пределы взлёто-посадочной полосы в аэропорту Певека, никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы региона.
«При посадке воздушное судно выкатилось за пределы ВПП левее на пять метров», — говорится в сообщении.
Как отмечается, речь идёт о самолёте Sukhoi Superjet, на борту которого находились 72 пассажира и шесть членов экипажа.
В начале июля самолёт Ан-26 при производстве работ выкатился за пределы ВПП в аэропорту Анадыря на Чукотке.
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Происшествия , РИА Новости , Республика Саха (Якутия)
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