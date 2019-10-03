ЧП с SSJ-100: самолет выкатился за пределы ВВП

На Чукотке самолёт выкатился за пределы ВПП

Самолёт, который следовал из Якутии на Чукотку, выкатился за пределы взлёто-посадочной полосы в аэропорту Певека, никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы региона.

«При посадке воздушное судно выкатилось за пределы ВПП левее на пять метров», — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идёт о самолёте Sukhoi Superjet, на борту которого находились 72 пассажира и шесть членов экипажа.

В начале июля самолёт Ан-26 при производстве работ выкатился за пределы ВПП в аэропорту Анадыря на Чукотке.