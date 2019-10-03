МС-21 совершил аварийную посадку в Жуковском

Самолет МС-21-300 во время испытательного полета успешно совершил экстренную посадку в подмосковном Жуковском после отказа одной из систем, сообщил источник в экстренных службах.

В причинах произошедшего будет разбираться комиссия, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Как сообщает Telegram-канал 112, предварительная причина аварийной ситуации — отказ электроники. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что техническая неисправность возникла у самолета МС-21-300 во время испытательного полета в подмосковном Жуковском.

В марте состоялся первый полет третьего опытного самолета МС-21-300. В сентябре российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский — Стамбул.

МС-21-300 — ближне— и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Вместимость — от 150 до 211 пассажиров. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году.