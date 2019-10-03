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МС-21 совершил аварийную посадку в Жуковском 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
МС-21 совершил аварийную посадку
Фото: РИА Новости
Самолет МС-21-300 во время испытательного полета успешно совершил экстренную посадку в подмосковном Жуковском после отказа одной из систем, сообщил источник в экстренных службах.
В причинах произошедшего будет разбираться комиссия, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Как сообщает Telegram-канал 112, предварительная причина аварийной ситуации — отказ электроники. Никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что техническая неисправность возникла у самолета МС-21-300 во время испытательного полета в подмосковном Жуковском.
В марте состоялся первый полет третьего опытного самолета МС-21-300. В сентябре российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский — Стамбул.
МС-21-300 — ближне— и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Вместимость — от 150 до 211 пассажиров. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Жуковский
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