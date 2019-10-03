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Члена ансамбля Ильи Резника в школе окунули головой в унитаз 

Русская Планета + ещё 2 1 час назад
Члена ансамбля Резника окунули головой в унитаз
Фото: Flickr
В школе № 1536 города Москвы дети поиздевались над участником ансамбля Ильи Резника «Маленькая страна». Школьника окунули головой в унитаз и сняли это на видео.
На нем видно, как несколько парней насильно опускают голову ребенка в унитаз и говорят: «Нюхай». Затем мальчика вытолкнули из туалета. Он попытался догнать одного из обидчиков, однако тот толкнул его и школьник упал, передает Lenta.ru.
Его классный руководитель рассказала, что в школе разбираются в инциденте. К проверке подключился департамент образования Москвы.
Ранее восьмилетнего школьника в Нижегородской области облили бензином и подожгли. Ребенок получил ожоги ног второй и третьей степени.
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Происшествия , Другое , Илья Резник , Lenta.ru , Москва
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