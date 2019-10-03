Члена ансамбля Резника окунули головой в унитаз

Члена ансамбля Ильи Резника в школе окунули головой в унитаз

На нем видно, как несколько парней насильно опускают голову ребенка в унитаз и говорят: «Нюхай». Затем мальчика вытолкнули из туалета. Он попытался догнать одного из обидчиков, однако тот толкнул его и школьник упал, передает Lenta.ru.

Его классный руководитель рассказала, что в школе разбираются в инциденте. К проверке подключился департамент образования Москвы.

Ранее восьмилетнего школьника в Нижегородской области облили бензином и подожгли. Ребенок получил ожоги ног второй и третьей степени.