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Стала известна судьба украденных российской кассиршей миллионов рублей 

Lenta.ru + ещё 3 31 минуту назад
Стала известна судьба украденных кассиршей миллионов
Фото: РИА Новости
Муж кассирши банка, похитившей 20 миллионов рублей, проиграл большую часть денег в букмекерских конторах. Об этом в четверг, 3 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления уголовного розыска МВД Башкирии Рамиля Ермеева.
Кассирша Луиза Хайруллина вместе с мужем и детьми пропала в мае этого года, удалив все свои страницы в социальных сетях. Полицейские установили, что женщина похитила из отделения банка, где работала, около 24,5 миллиона рублей. Выяснилось, что Хайруллина крала деньги частями и передавала мужу, а тот вносил их на свой личный счет и делал ставки на спортивные состязания.
Луизу Хайруллину задержали 4 июля, ее мужа Марата — несколько дней спустя. Перед этим он дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят», где рассказал, что загнал семью в огромные долги, чтобы делать ставки на тотализаторе. Мужчина добавил, что сам уговорил супругу пойти на воровство денег из банка.
Хайруллина задержали в аэропорту Уфы, куда он прилетел из Москвы после участия в телешоу. Он признался полицейским, что потратил похищенные деньги, но позже отказался от своих слов. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.
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Происшествия , Луиза Хайруллина , МВД , РИА Новости
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