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Проверка проводится по факту издевательств над учеником столичной школы 

Москва24 1 час назад
Следователи проверят издевательства в столичной школе
Фото: РИА Новости
Департамент образования и науки Москвы проводит проверку после публикации видео с издевательствами над учеником школы №1536, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В видеоролике, опубликованном в соцсетях, одноклассники опускают ученика головой в унитаз.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. В департаменте назвали недопустимыми подобные инциденты.
В феврале следователи задержали жителя приморского города Большой Камень по подозрению в избиении ученика одной из школ города.
По версии следствия, родители устроили самосуд над пятиклассником, который издевался над их детьми. Ребенка завели в мужской туалет, избили и прилюдно окунули головой в унитаз.
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Происшествия , РИА Новости , Москва
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