Упал на разминке: В Башкирии умер ученик на физкультуре

Упал на разминке: СК Башкирии завел дело по факту смерти ученика на физкультуре

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту смерти 17-летнего первокурсника Башкирского кооперативного техникума. Стоит напомнить, трагедия случилась утром 27 сентября. Тогда у студентов была пара физкультуры, которая проходила в парке Матросова.

В какой-то момент подростку стало плохо, и он потерял сознание. Ему помочь пытались и преподаватель, и врач из бассейна «Буревестник», расположенного рядом. Однако студент скончался в «скорой», так и не доехав до больницы.

Следователи намерены разобраться в обстоятельствах произошедшего несчастного случая. На данный момент сотрудники правоохранительного органа опрашивают свидетелей, педагогический состав техникума и семью погибшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.