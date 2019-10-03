Упал на разминке: В Башкирии умер ученик на физкультуре

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту смерти 17-летнего первокурсника Башкирского кооперативного техникума. Стоит напомнить, трагедия случилась утром 27 сентября. Тогда у студентов была пара физкультуры, которая проходила в парке Матросова.
В какой-то момент подростку стало плохо, и он потерял сознание. Ему помочь пытались и преподаватель, и врач из бассейна «Буревестник», расположенного рядом. Однако студент скончался в «скорой», так и не доехав до больницы.
Следователи намерены разобраться в обстоятельствах произошедшего несчастного случая. На данный момент сотрудники правоохранительного органа опрашивают свидетелей, педагогический состав техникума и семью погибшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.
— Следственный комитетом по РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), по факту смерти 17-летнего подростка. В ходе расследования лицам, ответственным за соблюдения требований безопасности жизни и здоровья учащихся, во время учебного процесса, будет дана правовая оценка, — рассказали в ведомстве.