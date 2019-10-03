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Школьник раскрыл причину убийства 15-летней девочки в Подмосковье 

Lenta.ru + ещё 3 13 минут назад
ЧП в Подмосковье: почему школьник убил подругу
Фото: РИА Новости
Школьник из подмосковной Балашихи убил девочку из параллельного класса после того, как та оскорбила его отца. Об этом в четверг, 3 октября, сообщает «КП.ru».
По данным источника издания, подросток признался в совершении преступления. Он рассказал, что гулял со своей знакомой после занятий, и во время разговора та якобы назвала его отца наркоманом. В ответ на это школьник толкнул девочку, она упала на землю и ударилась головой. Увидев, что подруга потеряла сознание, подросток не стал вызывать скорую, вместо этого он схватил кирпич и ударил ее по голове.
После того, как девочка не вернулась домой, в Балашихе начались ее поиски. Тело с проломленной головой нашли на следующий день в заброшенном здании, следователи быстро установили и задержали подозреваемого. Они будут ходатайствовать о его аресте.
Друзья подозреваемого в убийстве школьника рассказали журналистам «КП», что подросток рос в неполной семье, его воспитывала только мама, а отец действительно употреблял наркотики. И родители разошлись якобы после того, как отец, будучи под действием веществ, напал на мать. Сам подросток болезненно воспринимал семейные сложности и не любил об этом разговаривать.
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Происшествия , Криминал , Балашиха , Московская область
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