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Трап врезался в самолёт в аэропорту Челябинска 

RT на русском + ещё 9 52 минуты назад
Трап врезался в самолёт в Челябинске
Фото: РИА Новости
Самоходный трап въехал в самолёт Airbus А-321 с пассажирами в аэропорту Челябинска, никто не пострадал.
«Инцидент произошёл в 04:15 (02:15 мск). Самоходный трап врезался в воздушное судно А-321. Предварительная причина — техническая неисправность. Пострадавших нет», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аэропорта Челябинска.
Самолёт с пассажирами должен был вылететь в Москву в аэропорт Шереметьево.
Транспортная прокуратура проводит проверку случившегося.
Ранее сообщалось, что летевший из Краснодара в Иркутск самолёт вынужденно сел в Екатеринбурге.
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Происшествия , Пожары , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , Челябинск
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