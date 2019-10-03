Трап врезался в самолёт в Челябинске

Трап врезался в самолёт в аэропорту Челябинска

Самоходный трап въехал в самолёт Airbus А-321 с пассажирами в аэропорту Челябинска , никто не пострадал.

«Инцидент произошёл в 04:15 (02:15 мск). Самоходный трап врезался в воздушное судно А-321. Предварительная причина — техническая неисправность. Пострадавших нет», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аэропорта Челябинска.

Самолёт с пассажирами должен был вылететь в Москву в аэропорт Шереметьево

Транспортная прокуратура проводит проверку случившегося.

Ранее сообщалось, что летевший из Краснодара в Иркутск самолёт вынужденно сел в Екатеринбурге.