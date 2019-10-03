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На Урале погиб турист, провалившись в старую шахту 

Вести.Ru 1 час назад
На Урале турист провалился в старую шахту и погиб
Фото: ГТРК "Южный Урал"
На Южном Урале погиб турист из Ижевска. Молодой человек стал жертвой собственной беспечности — по неосторожности провалился в старую шахту.
Как передает ГТРК "Южный Урал", группа туристов — четверо парней и девушка из Ижевска приехала в Златоуст, чтобы насладиться красотой уральских просторов. Специально был разработан маршрут, включающий провалы магнитских шахт. В районе Старой Магнитки один из парней ради любопытства решил заглянуть вглубь провала. Его предупреждали об опасности, но было уже поздно. Край провала оказался мокрым после таяния первого снега, а глубина уходила на десятки метров. При падении молодой турист получил травмы, несовместимые с жизнью.
Спасателям удалось извлечь из шахты тело только с помощью спецоборудования.
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Происшествия , Златоуст , Ижевск
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