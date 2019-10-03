Женщина украла младенца из роддома в Кузбассе

В Кузбассе задержали женщину, укравшую младенца из роддома

Ирина Волк. Сотрудники полиции задержали в Кузбассе женщину, которая похитила из родильного дома новорожденного ребенка. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД

"В дежурную часть УМВД России по Кемерову поступило сообщение о том, что неизвестная пыталась вынести новорожденного ребенка из роддома. В этот момент отец ребенка пришел навестить жену. В поисках младенца он выбежал на улицу и заметил подозрительную женщину, которая несла в руках малыша, завернутого в большую куртку", — сказала она.

По словам Волк, мужчина догнал ее, забрал сына и вернул его в роддом. Женщине удалось скрыться.

"Полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее на автовокзале города Ленинска-Кузнецкого, куда она приехала из Кемерова", — пояснила представитель МВД.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.