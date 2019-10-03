ФСБ задержала «захотевшего лучшей жизни» украинца

Пограничники задержали украинца, пытавшегося незаконно проникнуть в Крым

Пограничники задержали в Крыму гражданина Украины , который пытался незаконно проникнуть на территорию полуострова в обход пункта пропуска. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Погрануправления ФСБ.

Мужчина рассказал, что направился в Россию в "поисках лучших условий жизни", не имея при себе действительных документов.

Погрануправлением в отношении задержанного, уроженца Кривого Рога 1965 года рождения, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ ("Пересечение госграницы РФ без действительных документов"), которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.