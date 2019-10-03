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Трагедия в Подмосковье: школьник убил сверстницу 

Рамблер + ещё 3 50 минут назад
В Балашихе задержали 15-летнего школьника, подозреваемого в убийстве девушки из параллельного класса. Об этом сообщается на сайте подмосковного управления Следственного комитета (СК) РФ.
Тело девушки с травмой головы нашли 2 октября внутри заброшенного здания.
Следователям удалось быстро установить и задержать подозреваемого. На допросе подросток заявил, что убил девушку в ходе внезапно возникшего конфликта. Он признал вину и раскаялся в содеянном.
Школьник стал фигурантом дела об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Ему грозит от шести до 15 лет тюрьмы.
По данным телеканала РЕН ТВ, преступление было совершено на территории заброшенной воинской части в микрорайоне Заря. С места преступления изъяли несколько пластиковых бутылок и стаканов, игральные карты, веревочную лестницу и три кирпича.
Канал отмечает, что девушка жила в частном доме в благополучной семье. Ее отец работает адвокатом, а мать — гендиректор одной из подмосковных фирм. В школе девушку охарактеризовали положительно.
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Происшествия , Видео , Криминал , Балашиха , Московская область
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