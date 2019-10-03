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Пятнадцатилетнего подростка задержали по подозрению в убийстве сверстницы в Балашихе 

Агентство «Москва» + ещё 3 1 час назад
Несовершеннолетнего задержали по подозрению в убийстве девочки в городском округе Балашиха, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по области Ольга Врадий.
По данным следствия, 2 октября внутри заброшенного здания в Балашихе обнаружили тело 15-летней девочки с травмой головы. По данному факту следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
«В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в убийстве девочки. Им оказался 15-летний подросток, обучающийся с потерпевшей в параллельных классах. На допросе подросток сообщил, что совершил убийство потерпевшей в ходе внезапно возникшего конфликта. Он признался и раскаялся в содеянном», — сказала О. Врадий.
Сотрудники СК осмотрели место происшествия и допросили ряд граждан. Назначено проведение судебных экспертиз. Следствие будет просить суд об аресте подозреваемого.
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Комментарии
Происшествия , Видео , Криминал , Ольга Врадий , СКР , АГН "Москва" , Балашиха
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