Гадалка выманила у москвички 2 млн рублей по смс

Гадалка выманила 2 млн рублей по смс у москвички за онлайн-консультации

Москве 23-летняя девушка в течении 9 дней перевела по смс местной гадалке два миллиона рублей, ожидая от нее оккультных онлайн-консультаций. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Как отмечается, москвичка обратилась в полицию после того, как назвавшая себя Ольгой злоумышленница перестала выходить на связь.

"Поступил материал проверки по заявлению гражданки 1996 года рождения о том, что через социальную сеть она нашла объявление об оказании оккультных услуг и решила им воспользоваться", — говорится в сообщении.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК России "Мошенничество".

Ранее сообщалось, что пенсионерка отдала 300 тысяч рублей за снятие порчи в Подмосковье.