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Гадалка выманила 2 млн рублей по смс у москвички за онлайн-консультации 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Гадалка выманила у москвички 2 млн рублей по смс
Фото: depositphotos.com
В Москве 23-летняя девушка в течении 9 дней перевела по смс местной гадалке два миллиона рублей, ожидая от нее оккультных онлайн-консультаций. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Как отмечается, москвичка обратилась в полицию после того, как назвавшая себя Ольгой злоумышленница перестала выходить на связь.
"Поступил материал проверки по заявлению гражданки 1996 года рождения о том, что через социальную сеть она нашла объявление об оказании оккультных услуг и решила им воспользоваться", — говорится в сообщении.
По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК России "Мошенничество".
Ранее сообщалось, что пенсионерка отдала 300 тысяч рублей за снятие порчи в Подмосковье.
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