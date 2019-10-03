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Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым 

RT на русском 48 минут назад
Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым
Фото: РИА Новости
Потерявшийся в тувинской тайге 12-летний мальчик обнаружен живым.
«В результате широкомасштабных поисковых мероприятий… мальчик обнаружен в 5 километрах от избушки, от которой ребенок самостоятельно выдвинулся в сторону села, под лиственницей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального СК.
Отмечается, что ребёнок в ближайшее время будет транспортирован в больницу.
В поисках мальчика были задействованы свыше 150 человек и спецсредства.
2 октября сообщалось, что спасатели начали поиски 12-летнего мальчика, который потерялся в лесу Тодждинского района Тувы.
Мальчик пропал, когда отправился в лес с отцом для сбора кедрового ореха.
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