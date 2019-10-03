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Обвиняемую в сожжении внука пару отдали под суд в Хакасии 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Обвиняемую в сожжении внука пару отдали под суд
Фото: РИА Новости
Следственные органы направили в суд дело в отношении семейной пары, которая заживо сожгла в печи 11-месячного внука из села Харой Таштыпского района Хакасии.
42-летняя бабушка и 48-летний дедушка погибшего малыша обвиняются по статье «убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, группой лиц», сообщили в управлении СК региона.
«В настоящее время обвиняемые находятся под стражей, вину в инкриминируемом им преступлении они не признали. Следствием собрана достаточная доказательственная база», — сказано в сообщении ведомства.
По данным следствия, в январе 2019 года бабушка ребенка, находясь в нетрезвом состоянии, устав от его криков, начала душить младенца. Затем она передала еще живого мальчика супругу, который положил ребенка в растопленную печь. Обугленное тело в печи нашел брат матери ребенка. Мать оставила мальчика, так как поехала в больницу в соседнее село.
Ранее сообщалось, что эта семья была снята с профилактического учета, хотя ее члены продолжали вести асоциальный образ жизни.
В связи с этим СК также возбудил дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Таштыпского района Хакасии.
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Происшествия , Республика Хакасия
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