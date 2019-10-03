Обвиняемую в сожжении внука пару отдали под суд в Хакасии

Следственные органы направили в суд дело в отношении семейной пары, которая заживо сожгла в печи 11-месячного внука из села Харой Таштыпского района Хакасии

42-летняя бабушка и 48-летний дедушка погибшего малыша обвиняются по статье «убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, группой лиц», сообщили в управлении СК региона.

«В настоящее время обвиняемые находятся под стражей, вину в инкриминируемом им преступлении они не признали. Следствием собрана достаточная доказательственная база», — сказано в сообщении ведомства.

По данным следствия, в январе 2019 года бабушка ребенка, находясь в нетрезвом состоянии, устав от его криков, начала душить младенца. Затем она передала еще живого мальчика супругу, который положил ребенка в растопленную печь. Обугленное тело в печи нашел брат матери ребенка. Мать оставила мальчика, так как поехала в больницу в соседнее село.

Ранее сообщалось, что эта семья была снята с профилактического учета, хотя ее члены продолжали вести асоциальный образ жизни.

В связи с этим СК также возбудил дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Таштыпского района Хакасии.