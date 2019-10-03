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Пешеход напал с ножом на велосипедиста в центре Москвы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Пешеход напал с ножом на велосипедиста в центре Москвы
Фото: РИА Новости
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения набросился с ножом на велосипедиста в центре Москвы и порезал ему руки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Инцидент произошел днем 2 октября на Трубной площади. 47-летний москвич вместе со своей 24-летней подругой ехали на велосипедах по велодорожке. Дорогу им перегородил 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, пишет МК.
Велосипедист сделал пешеходу замечание за ходьбу по велодорожке, мужчина в ответ стал кричать и ударил ногой по заднему колесу велосипеда, из-за чего велосипедист упал. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой пешеход порезал палец и предплечье велосипедиста ножом. Мужчина также попытался нанести удар девушке, но был остановлен прохожими.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего, изъяв у него складной нож. По делу проводят проверку, сообщает Рен ТВ.
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Происшествия , Криминал , МВД , РЕН ТВ , Москва
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