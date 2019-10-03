Пешеход напал с ножом на велосипедиста в центре Москвы

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения набросился с ножом на велосипедиста в центре Москвы и порезал ему руки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел днем 2 октября на Трубной площади. 47-летний москвич вместе со своей 24-летней подругой ехали на велосипедах по велодорожке. Дорогу им перегородил 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, пишет МК.

Велосипедист сделал пешеходу замечание за ходьбу по велодорожке, мужчина в ответ стал кричать и ударил ногой по заднему колесу велосипеда, из-за чего велосипедист упал. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой пешеход порезал палец и предплечье велосипедиста ножом. Мужчина также попытался нанести удар девушке, но был остановлен прохожими.