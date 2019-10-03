Мужчина убил стоматолога кинжалом

Жаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога в Дагестане

Instagram. Утром в среду неизвестный постучал в дверь дома врача с жалобой на сильную боль. Его попросили обратиться позднее в кабинет доктора, однако мужчина заявил, что не в силах терпеть боль, сообщает МВД

Близкие разбудили стоматолога, он вышел помочь пациенту. Затем медик был убит обратившимся к нему человеком.

«Следственными органами разыскивается подозреваемый в совершении данного преступления: мужчина в возрасте 30-35 лет, среднего телосложения, рост — 170-175 сантиметров, на лице имеется щетина десяти или двенадцатидневной давности, одет в темную куртку-ветровку, на рукавах которой имеются манжеты с бело-синими полосками, джинсовые брюки», — указывается в сообщении ведомства.

На месте преступления нашли сувенирный кинжал, который, предположительно, и был орудием убийства.

Ранее в Саратове неизвестный напал на врача одной из городских поликлиник и изнасиловал. До этого на приехавшую по вызову фельдшера скорой помощи в Саратове напали пять мужчин, ей удалось спрятаться от них в ванной и вызвать полицию.