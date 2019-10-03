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В московском лесопарке у мужчины отобрали полтора миллиона рублей 

News.ru + ещё 1 1 час назад
В московском лесопарке у мужчины отобрали 1,5 млн рублей
Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
38-летний предприниматель был госпитализирован с колотой раной брюшной полости после разбойного нападения в Митинском лесопарке столицы. Трое неизвестных похитили у него около полутора миллионов рублей.
В Митинском лесопарке трое неизвестных нанесли потерпевшему удар острым предметом в живот и открыто похитили из рюкзака принадлежащие ему 1 млн 478 тыс. рублей, — сообщили АГН «Москва» в столичном ГУ МВД РФ.
Преступники скрылись, их личности устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое.
Как писал News.ru, сумку с 3,5 млн рублей похитили из салона автомобиля в Москве. Инцидент произошёл в Новомосковском округе столицы на парковке торгово-развлекательного центра. Наличность принадлежала доставщику овощей и фруктов. Злоумышленник вскрыл пассажирскую дверь запертого автомобиля, после чего проник в салон. Заполучив сумку, он незамедлительно скрылся.
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Происшествия , Криминал , МВД , АГН "Москва"
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