В московском лесопарке у мужчины отобрали 1,5 млн рублей

В московском лесопарке у мужчины отобрали полтора миллиона рублей

38-летний предприниматель был госпитализирован с колотой раной брюшной полости после разбойного нападения в Митинском лесопарке столицы. Трое неизвестных похитили у него около полутора миллионов рублей.

В Митинском лесопарке трое неизвестных нанесли потерпевшему удар острым предметом в живот и открыто похитили из рюкзака принадлежащие ему 1 млн 478 тыс. рублей, — сообщили АГН «Москва» в столичном ГУ МВД РФ.

Преступники скрылись, их личности устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое.

Как писал News.ru, сумку с 3,5 млн рублей похитили из салона автомобиля в Москве. Инцидент произошёл в Новомосковском округе столицы на парковке торгово-развлекательного центра. Наличность принадлежала доставщику овощей и фруктов. Злоумышленник вскрыл пассажирскую дверь запертого автомобиля, после чего проник в салон. Заполучив сумку, он незамедлительно скрылся.